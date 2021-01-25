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Szalai ilk 11’de sahada
Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, Kayserispor maçında 11’de yer alırken, sarı-lacivertli formayı da ilk kez giydi.
Spor 25.01.2021, 19:17
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, Kayserispor maçında 11’de yer alırken, sarı-lacivertli formayı da ilk kez giydi.Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada yeni transferlerden Macar stoper Attila Szalai ilk 11’de sahaya çıktı. Szalai, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.