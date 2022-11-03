’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ tarihe ışık tutuyor

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’nde yer alan ürünler Türk spor tarihine ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Türk futboluna damga vurmuş olan köklü kulüplerin, futbolcuların veya tarihe tanıklık eden aile yakınlarının arşivlerinden toplanan yüzlerce eserin ve belgelerin bir araya getirilmesiyle oluştu.

"Kupalara, formalara ve milli takımımıza dair çeşitli objeleri görecekler"

Sergiye gelen ziyaretçilerin daha önce görmedikleri çeşitli belgeleri görebileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Koordinatörü Talha Turhal, “Kupalara, formalara ve milli takımımıza dair çeşitli objeleri görecekler. Bunların arasında son kazanılmış dünya kupası olan Ampute Milli Takımımızın kupasını görebilecekler. Teknik adamlara dair yine objeler mevcut hatta Cumhurbaşkanımızın spor hayatı ile alakalı çeşitli objeleri de görebilirler” diye konuştu.

"Futbol kardeşliktir’ diyoruz"

Turhal, sergide yer alan yarım kupaların tam da serginin amacını gösteren objeler olduğunun altını çizerek, “‘Futbol kardeşliktir’ diyoruz, Cumhurbaşkanımız da açılışta bunu söylemişti. Örnek olarak yarım kupalardan bir tanesi olarak bir maç yapılıyor ve ‘bu maç düzgün yönetilmedi’ diye kazanan tarafın yöneticileri kupayı ikiye böldürüp bir kısmını karşı rakibe veriyor, bir kısmını da kendileri alarak kardeşliği bu şekilde imzalıyorlar” dedi.

Ayrıca Talha Turhal, Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ne gelen ziyaretçilerin göreceği en eski objenin 1890 yılına ait Kuşdili Çayırı’nda yapılan bir futbol müsabakasında tutulan belge olduğunu belirtti.

2 Kasım 2022 - 3 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak sergide; 1922’de Akşehir’de yapılan, Mustafa Kemal ve ordu komutanlarının izlediği futbol müsabakasında çekilen şifreli telgrafın belgelerine, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı oyuncularının ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in formaları ve madalyalarına, Türkiye Mili Takımı’nda oynamış olan sporcular ve milli takımın şu zamana kadar giydiği formalara, Galatasaray’ın 1999-2000 sezonunda kazandığı UEFA Kupası ile Süper Kupa’ya ve 1972 yılında Santos’un Fenerbahçe ile yaptığı maç sonrası Pele’nin merhum başkan Faruk Ilgaz ile çektirdiği imzalı fotoğrafa ve iki takım arasında paylaştırılan yarım kupalara kadar birçok ürün ve belge ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

İlk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok objenin kronolojik olarak sergilendiği serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.