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ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna’daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu’da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.
Sürmeneli ve Çakıroğlu tur atladı
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası’nda, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, tur atladı.
Spor 24.02.2022, 21:43
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası’nda, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, tur atladı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası’nda kadın boksörler başarılı bir performans sergiliyor. 52 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İtalyan rakibi Giordana Sorrentino’yu
52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu İtalya’dan Giordana Sorrentino’yı, 5-0 mağlup ederken, 70 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ise Hindistanlı rakibi Arundhati Choudhary’i 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.