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Süresiz olarak kadro dışı kaldı!
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda Abdulkadir Parmak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.
Spor 24.04.2021, 15:13
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Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken 1-1 sona eren maçtaki tavırları nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın durumu merak ediliyordu. Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin açıklama yaparken oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama:
"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
(Fanatik)