Süpermoto sezonu Uşak’ta devam edecek

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Uşak’ta düzenlenecek.

Uşak, Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun ikinci ayak yarışlarına 7-8 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde organize edilecek sezonun ikinci mücadelesinde Ohvale MiniGP Kupası’nda da büyük heyecan kaldığı yerden devam edecek. En keskin virajlarda büyük çekişmeyle geçen süpermoto yarışlarında izleyenler bu büyük heyecana ortak olacak.

EMC06 Uşak Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilecek Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası’nda da ikinci yarışlar düzenlenecek. Geleceğin yarışçılarının yetişeceği Ohvale MiniGP Kupası’nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde yeteneklerini sergilemeye devam edecekler.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 2. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. 7 Ağustos Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 8 Ağustos Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde iki etap halinde start alacak.