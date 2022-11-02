Süper Toto Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi, 6 Kasım Pazar ve 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu. Galatasaray’ın, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi

14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa