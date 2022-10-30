Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 4 - A. Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sol kanattan uzun taç atışı kullanan Ankaragücü’nde Sowe, ceza sahasında topla buluştu. Sowe’un pasında Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
69. dakikada sol kanattan faul kazanan Ankaragücü’nde topun başına geçen Pedrinho içeriye doğru orta açtı. Ceza sahası içerisinde Sowe’un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
86.dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Topun başına geçen El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
90+2.dakikada kontra atakta Sowe, ceza sahası içerisinde topu Diack ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diack’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Tuğberk Curbay xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakıc xx, Yasin Güreller xx, Taylan Antalyalı xx (Diack, dk.84 ?), Tolga Ciğerci xx (Şahverdi Çetin dk. 90+1 ?), Beridze xx (Ariyibi dk. 83 ?) Pedrinho xx (Rodrigues dk.83 x), Jese xx (Chatzigiovanis, dk.71 xx), Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
A. Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx (Varga dk.56 xx), Vranjes xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjema xx (Kaan Kanak, dk.45, xx), Onur Ergün xx (Musa Çağıran, dk.84 x), Rayane xx, El Kaabi xx, Ze Luis xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk.71 xx), Lobjanidze xx (Ribeiro dk.71 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Louıs, Recep Burak Yılmaz, Muhammed Mert, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Beridze (dk.2), Taylan Antalyalı (dk.61) Sowe (dk.69), Diack (dk.90+2) (Ankaragücü) , El Kaabi (dk.86) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mujakic, Tolga Ciğerci (Ankaragücü), El Kaabi (Hatayspor)