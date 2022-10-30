Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1- A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan topla buluşan Taylan Antalyalı’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Beridze’nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Beridza’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sowe’un şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Tolga Ciğerci’nin sol kanata pasında topu alan Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese’nin şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Tuğberk Curbay xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreller xx, Taylan Antalyalı xx, Tolga Ciğerci xx, Beridze xx, Moreira xx, Jese xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Ariyibi, Diack, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx, Vranjes xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjema xx, Onur Ergün xx, Rayane xx, El Kaabi xx, Lobjanidze xx, Ze Luis xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ribeiro, Louis, Recep Burak Yılmaz, Muhammed Mert, Varga, Kaan Kanak, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Beridze (dk. 2) (Ankaragücü)