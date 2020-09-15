Süper Lig’in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı
SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA OYNANAN 10 KARŞILAŞMADA TOPLAM 6 PENALTI KARARI ÇIKARKEN, BU ATIŞLARIN 5'İ GOLLE SONUÇLANDI.
Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 10 karşılaşmada toplam 6 penaltı kararı çıkarken, bu atışların 5’i golle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin’in penaltısını ise Rizespor kalecisi Gökhan kurtardı.
Süper Lig’de ilk hafta karşılaşmaları sona ererken, hakemler 6 kez penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun açılış maçında iki penaltı kararı verildi. Sezonun ilk penaltısını sarı-lacivertliler kazandı. 32. dakikada topun başına geçen Caner Erkin, penaltıyı kaçırdı. Yıldız futbolcu Jose Sosa ise 87. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve sezonun ilk penaltı golünü kaydetti.
Bu hafta ayrıca Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Göztepe de penaltıdan gol bulan ekipler oldu. Sezonun ilk haftasında kullanılan 6 penaltının 5’i golle sonuçlandı.
Sosa (Fenerbahçe), Radamel Falcao (Galatasaray), Bernard Mensah (Beşiktaş), Erik Sabo (Karagümrük) ve Alpaslan Öztürk (Göztepe) penaltıdan gol bulan futbolcular oldu.
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