Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü Trabzonspor’da

Süper Lig’in en çok gol atan üçlüsü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ligde 12 gol atan üçlü Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atarken, 11 takımdan ise daha fazla gol kaydettiler.

Süper Lig’de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 17 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Trabzon’a lider olarak gelecek rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer zorlu müsabakadan lider ayrılmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarı önünde ilk kez büyük maç kazanmak isterken, zorlu müsabakada en büyük kozları ise takımın gol ayakları Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius olacak.

Süper Lig’in en iyi hücum üçlüsü

Süper Lig’de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor’da, gol yükünü Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius çekti. Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Lig’de Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kadar gol atan üç oyuncu 11 takımdan ise daha fazla gol attılar.

Her maçta gol attılar

Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5 ( Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsık, Djaniny)

Trabzonspor:2 - Sivasspor: 1 (Bakasetas , Nwakaeme)

Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Nwakaeme)

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Cornelius, Nwakaeme)

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (Bakasetas)

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Cornelius, Amir Hadziahmetovic k.k)

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Cornelius)

Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Bakasetas 2 gol)

Süper Lig’de 12 gol atan Trabzonspor’un üçlüsünü, 11 golle Hatayspor ve Fatih Karagümrük takip etti. Hatayspor’dan Mame Diouf 4, Ayoub El Kaabi 4 ve Saba Lobjanidze 3 gol atarken, Fatih Karamgümrük’ten Andrea Bertolacci ve Aleksandar Pesic 5 ve Yann Karamoh 1 golle takip etti.