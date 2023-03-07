Süper Lig’in 24. haftasında öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig’e deprem nedeniyle verilen aranın ardından hafta sonu ve dün oynanan maçlarla 24. hafta tamamlandı. Haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen Süper Lig’de karşılaşmalar, bu hafta sonu oynanan 24. hafta maçlarıyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ‘ligden çekilme’ talepleri kabul edilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın sezon sonuna kadar oynayacağı müsabakalar rakipleri lehine 3-0 tayin edilecek. Haftanın en gollü karşılaşması Fatih Karagümrük ile Sivasspor arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 4-3 kazandığı mücadele oldu. Normal takvimde Gaziantep FK ile oynaması gereken Galatasaray, rakibinin ligden çekilmesiyle hanesine 3 puanı yazdırdı ve böylelikle puanını 57’e yükseltti.

Fenerbahçe, deplasman serisini sürdürdü

Geçtiğimiz hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor’u 4-0’lık skorla geçen Fenerbahçe, cumartesi günü de Kayserispor’u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek Fenerbahçe, 51 puana ulaştı.

Beşiktaş, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı

Pazar akşamı Dolmabahçe’de Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında yara alan siyah-beyazlılar, 3 maç sonra 3 puana uzandı. Beşiktaş, ligin 25. haftasında sıralamada önemli rakibi olan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, 36 maç sonra evinde mağlup

Ligin son sırasındaki Ümraniyespor ile sahasında karşılaşan 38 puanlı Trabzonspor, rakibine 2-1 kaybetti. Evinde en son 8 Mart 2021’de Antalyaspor’a yenilen bordo-mavililer, ligde 36 maç sonra taraftarı önünde mağlup oldu. Ümraniyespor’un ise bu galibiyetle puanı 18’e yükseldi.

Haftanın açılışında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Başakşehir, üst üste aldığı yenilgiler sonrası 40 puanda kalırken, haftayı maç yapmadan geçen Adana Demirspor ise 42 puana yükseldi.

Valencia atmaya devam ediyor

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun başından itibaren gol krallığında zirvede yer alan Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia, son 4 lig mücadelesinde 8 gol kaydetti. Ekvadorlu oyuncu, gol sayısını 23’e çıkardı. Sivasspor karşısında hat-trick yapan Mbaye Diagne, gol sayısını 14 yaparken, takım arkadaşı Fabio Borini’nin 13 golü bulunuyor. Son haftaların formda oyuncusu Ümraniyesporlu Umut Nayir de 10 gole ulaşırken, Michy Batshuayi ve Haji Wright ile gol sayısını eşitledi.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Corendon Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Fatih Karagümrük: 4 - DG Sivasspor: 3

Trabzonspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2

Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0

Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Kasımpaşa: 3 - FT Antalyaspor: 1

Adana Demirspor: 3 - Hatayspor: 0 (Hükmen)

Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen)