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Süper Lig’de üç büyükler bir ilki yaşıyor

Süper Lig’de 1975-1976 sezonunun ardından tam 46 yıl sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı sezonda teknik direktör değişikliğine gitti. Bu üç büyük takımın aynı dönem içerisinde teknik adamsız kalması ise ligde bir ilk.

Spor 11.01.2022, 13:24
Süper Lig’de üç büyükler bir ilki yaşıyor

Süper Lig’de 1975-1976 sezonunun ardından tam 46 yıl sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı sezonda teknik direktör değişikliğine gitti. Bu üç büyük takımın aynı dönem içerisinde teknik adamsız kalması ise ligde bir ilk.

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta geride kaldı. Trabzonspor’un 49 puanla lider konumda olduğu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da ise alınan kötü sonuçların yanı sıra teknik direktör sorunu da yaşanıyor.

Ligde 1975-1976 sezonunun ardından tam 46 yıl sonra üç büyük takım, aynı sezonda teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. Söz konusu dönemde 2 puanlı sistemde Trabzonspor, 30 maç sonunda 43 puanla şampiyonluğa uzanmıştı.

Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bir sezon içerisindeki aynı dönemde teknik adamsız kalması Süper Lig tarihinde ilk kez yaşandı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

2021-2022 sezonunun 15. haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatmıştı. Beşiktaş, ligde son 5 maçına Teknik Sorumlu Önder Karaveli yönetiminde sahaya çıkarken, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Öte yandan 5 Ocak’ta Katar’da oynanan müsabakada Kartal, Antalyaspor’u yenerek Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

Pereira beklentilerin gerisinde kaldı

2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, sezon başında yeniden sarı-lacivertlilere imza attı. Sezonun ilk 8 maçında 19 puan alarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisiyle birlikte üst üste puan kayıpları yaşadı. UEFA Avrupa Ligi grubunu 3. sırada bitirerek Konfederasyon Ligi’ne kalan sarı-lacivertlilerde yönetim, ligin 17. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş karşılaşması sonrası Pereira’nın görevine son verdi. Fenerbahçe, ligdeki son 3 karşılaşmaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıkarken, yalnızca 1 kez galip geldi.

4. Terim dönemi sona erdi

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde yer alan Galatasaray’da, 4. Fatih Terim dönemi dün akşam itibariyle son buldu. Ligde bu sezon 20 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Cumartesi akşamı iç sahada Giresunspor’a 1-0 kaybeden Galatasaray’da Terim ile Başkan Burak Elmas dün bir görüşme yaptı ve daha sonra yolların ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

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