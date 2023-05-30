Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ankaragücü defansında yaşanılan anlaşmazlıktan yararlanan Icardi, bir anda topu önünde buldu. Kaleci Gökhan’ı da çalımlayan Arjantinli yıldızın boş kaleye gönderdiği top, ceza sahası gol çizgisine paralel şekilde dışarıya çıktı.

57. dakikada sol kanatta topla buluşarak ilerleyen Rashican’ın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan, gole izin vermedi.

73. dakikada Kerem’in orta sahadan gönderdiği derinlemesine ara pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan’ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-3

78. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte topa iyi yükselen Oliveira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-4

89. dakikada Yunus Akgün’ün gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem’in sol çaprazdan çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Ahmet Narinç xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Taylan Antalyalı xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 81 ?) Mujakic xx, Arda Kızıldağ xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Hanousek dk. 46 x) Dokanovic xx, Diack xx (Kitsiou dk. 46 x) Malcuit xx, Milson xx (Beridze dk. 63 x) Zahid xx (Emre Kılınç dk. 46 x) Sowe xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Galatasaray: Muslera xxx, Boey xxx, Nelsson xxx, Kazımcan Karataş xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 64 xxx) Torreira xxx (Midtsjö dk. 87 x) Oliveira xxx (Berkan Kutlu dk. 79 x) Mertens xxx (Dubois dk. 65 xx) Rashica xxx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Icardi xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, , Kaan Ayhan, Adekugbe, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Icardi (dk. 7 ve 39), Barış Alper Yılmaz (dk. 73), Oliveira (dk. 78) (Galatasaray), Milson (dk. 16) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Diack, Mujakic (Ankaragücü)