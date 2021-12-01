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Süper Lig'de rakiplerine fark atan Trabzonspor borsada rekorlara doymuyor

Trabzonspor hisseleri, kasım ayında yüzde 31,4 yükselerek yatırımcısını en fazla sevindiren spor hissesi olurken, 23 Kasım'da 9,51 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Spor 01.12.2021, 11:40
Süper Lig'de rakiplerine fark atan Trabzonspor borsada rekorlara doymuyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor'un hisseleri, geçen ay borsada yüzde 31,4 ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor hissesi olurken, 23 Kasım'da 9,51 liraya çıkan hisse fiyatı ve 4 milyar 755 milyon liraya ulaşan piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Fenerbahçe Futbol AŞ kasımda yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ üzdü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi.

Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi olurken, 23 Kasım'da 9,51 lira ve 4 milyar 755 milyon liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, bu sezon geride kalan 14 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 36 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 10 puan önünde bulunuyor.

Öte yandan 14 hafta sonunda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Trabzonspor'un ligdeki bu performansı, borsada hisse senedi fiyatındaki yükselişi destekliyor.

Geçen ay Galatasaray'ın hisseleri, yüzde 7,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken, Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 16 kaybettirdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ın hisse senedi fiyatı yüzde 7,2 yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve bir üst turu garantileyen Galatasaray böylece 16 milyon avroluk gelirin de sahibi olurken, ayrıca geçen ay Tunç Holding ve Nesine.com'la yapılan sponsorluk anlaşmaları da hisse performansını olumlu etkiledi.

Süper Lig'de ilk 4'e girebilmeyi başaran Fenerbahçe de geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, ligde 10. sırada yer alan Beşiktaş'ın hisse senedi fiyatı ise yatırımcısına kaybettirdi.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran da Trabzonspor

Trabzonspor, aylık bazda olduğu gibi yılbaşına göre de Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında hisse fiyatı en fazla yükselen spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri bu dönemde yüzde 191,8 arttı.

Borsa'da bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 29,7, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,9 değer kazanırken, Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 4,4 değer kaybetti.

-Trabzonspor piyasa değerinde de rakiplerini geride bıraktı

Trabzonspor, kasım ayında Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı. 23 Kasım'da 4 milyar 755 milyon lirayla tarihi zirveyi gören Trabzonspor'un piyasa değeri, kasım ayının son haftasındaki düşüşün etkisiyle 3 milyar 560 milyon liraya geriledi.

Trabzonspor'u 3 milyar 68 milyon 380 bin lirayla Fenerbahçe, 2 milyar 89 milyon 800 bin lirayla Galatasaray ve 1 milyar 257 milyon 600 bin lirayla Beşiktaş izledi.

#ekonomi
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