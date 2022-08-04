Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre yarın oynanacak sezonun ilk maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri şöyle:
5 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
7 Ağustos Pazar
19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Bahattin Şimşek