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Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor 04.08.2022, 12:56
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre yarın oynanacak sezonun ilk maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri şöyle:

5 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar

19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Bahattin Şimşek

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