Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla sürecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

04 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir HAS)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)