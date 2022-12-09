Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15, 16, 17 ve 18. hafta maç programlarını açıkladı. 15. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası da 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynanacak müsabaka programını duyurdu. Açıklanan programa göre 15. haftada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü, 18. haftada ise Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü oynatılacak.

Spor Toto Süper Lig’de 15- 18. hafta programları şu şekilde:

15. hafta

23 Aralık Cuma

20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayaspor - Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Alanyaspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor

16. hafta

27 Aralık Salı

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor

17.00 Medipol Başakşehir- Antalyaspor

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor

28 Aralık Çarşamba

17.00 Alanyaspor - Kayserispor

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

29 Aralık Perşembe

17.00 Giresunspor - Gaziantep Futbol Kulübü

17.00 Sivasspor - Galatasaray

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

17. hafta

3 Ocak Salı

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

20.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

20.00 Trabzonspor - Giresunspor

18. hafta

7 Ocak Cumartesi

16.00 Hatayspor - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

20.00 İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor