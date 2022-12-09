Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15, 16, 17 ve 18. hafta maç programlarını açıkladı. 15. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası da 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15, 16, 17 ve 18. hafta maç programlarını açıkladı. 15. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası da 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynanacak müsabaka programını duyurdu. Açıklanan programa göre 15. haftada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü, 18. haftada ise Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü oynatılacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15- 18. hafta programları şu şekilde:
15. hafta
23 Aralık Cuma
20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayaspor - Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Alanyaspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor
16. hafta
27 Aralık Salı
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor
17.00 Medipol Başakşehir- Antalyaspor
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor
28 Aralık Çarşamba
17.00 Alanyaspor - Kayserispor
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
29 Aralık Perşembe
17.00 Giresunspor - Gaziantep Futbol Kulübü
17.00 Sivasspor - Galatasaray
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
17. hafta
3 Ocak Salı
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20.00 Trabzonspor - Giresunspor
18. hafta
7 Ocak Cumartesi
16.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
20.00 İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor