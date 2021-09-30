banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı

Süper Lig’de 8. hafta Antalyaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.

Spor 30.09.2021, 10:22
Süper Lig’de 8. hafta heyecanı

Süper Lig’de 8. hafta Antalyaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.

Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Süper Lig’de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

2 Ekim Cumartesi

13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Kayserispor - Trabzonspor

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Sivasspor

3 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Altay

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0