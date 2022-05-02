banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Süper Lig’de 41 gollü haftada düğüm çözüldü

Süper Lig’de 35. hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. 41 golün atıldığı hafta deplasman takımlarına yaradı.

Spor 02.05.2022, 12:09
Süper Lig’de 41 gollü haftada düğüm çözüldü

Süper Lig’de 35. hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. 41 golün atıldığı hafta deplasman takımlarına yaradı.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 77 puana ulaştı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta oynanan 10 maçta toplam 41 gol atıldı. 6 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 ev sahibi kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’den 4 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup ederken, puanını da 68’e yükseltti. Ligde üst üste 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, 4 sezon sonra bu seriye ulaşırken, son 11 maçta 10 galibiyet alarak 31 puan topladı. 7 maçlık seride 24 gol atan Fenerbahçe 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Avrupa yarışında son durum

Konyaspor, evinde Karagümrük’e 2-1 mağlup olarak ikincilik yarışında yara alırken, 64 puanda kaldı. Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir ise son 5 maçta 4. galibiyetini elde ederek 60 puana ulaştı ve takibini sürdürdü. Ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenen Alanyaspor, 3 haftalık mağlubiyet serisini de sonlandırırken, Beşiktaş ise Kayseri’de 3-2 kazandı. Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Adana Demirspor ise Giresunspor’a karşı 2-0 kaybetti. Adana ekibi son 3 maçta sahadan puansız ayrılırken, haftayı Antalyaspor ile birlikte 52 puanda kapattı.

Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, Yeni Malatyaspor haftalar önce küme düşmeyi garantilerken Alanya deplasmanında üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Konuk ettiği Rizespor’a karşı 7 golle sahadan ayrılan Göztepe de galibiyet hasretini 12 maça çıkararak 28 puanda kaldı. Bu sezon dış sahada ilk galibiyetini elde ederek 33 puana ulaşan Karadeniz ekibi ise 3 puana 7 golle ulaştı. Ligin son maçında 42 puanlı Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Rize, az da olsa umutlarını sürdürüyor. 33 puanla 17. sırada yer alan İzmir temsilcisi Altay ise Hatayspor’u deplasmanda tek golle yendi.

Gol krallığı yarışı kızıştı

Süper Lig’de şampiyon olan Trabzonspor’un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius son maçta kaydettiği golle krallık yarışında 15 gole ulaştı. Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor’da Joel Pohjanpalo da gol sayısını 15 yükselten bir diğer isim oldu. Haftayı sessiz kapatan Kasımpaşa’nın milli forveti Umut Bozok ile Hataysporlu Ayoub El Kaabi’nin de 15 golü bulunuyor. Gaziantep FK karşısında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Serdar Dursun, son 2 maçta 4 gole ulaşırken gol sayısını da 14’e yükseltti. Beşiktaş’tan Michy Batshuayi ve Karagümrüklü Aleksandar Pesic de 14 golü bulunan isimler.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
parçalı bulutlu