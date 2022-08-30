Süper Lig’de 4. hafta ilklere sahne oldu

Spor Toto Süper Lig’de birçok ilke sahne olan 4. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 ekip rakip ağları sarsamazken, 3 takım ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 23 gol atıldı. 7 ev sahibi takımın galip geldiği haftada, tek deplasman zaferine İstanbulspor ulaştı. En önemli maçlardan biri olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Haftanın kapanışında Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrılarak, ligde 4. haftayı 10 puan ve +6 averajla lider tamamladı. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan siyah-beyazlılarda yeni transfer Dele Alli ilk kez forma giydi.

Sezonun ilk hattrick’i Figueiredo’dan

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor’u 5-2 mağlup eden Antalyaspor, Hatay’da oynanan maçta Gaziantep FK’ya aynı skorla yenildi. Ev sahibinde 3 gol bulan Joao Figueiredo, 2022-2023 sezonunun ilk hattrick’ine imza atarken, Brezilyalı oyuncu aynı zamanda Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta ağları 3 kez sarsmayı başardı ve bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti. 10 puana ulaşan ve averajla 2. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, en iyi sezon başlangıcına imza attılar.

Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan ve 3 karşılaşmada rakip filelere 13 gol atan Fenerbahçe, Konyaspor’a 1-0 kaybetti. Eskişehir’de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez gol atamadı. Müsabakadan 3 puanla ayrılan Konyaspor ise kalesini yine gole kapatırken, yeni sezonun ilk 4 maçında henüz kalesinde gol görmedi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Enner Valencia ve Adil Demirbağ, Süper Lig kariyerlerinde ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldılar.

Galatasaray’dan 43 yıl sonra bir ilk

İlk 3 maçında 6 puan toplayan Trabzonspor ve Galatasaray, Trabzon’da karşılaştı. Mücadele golsüz sona ererken, sarı-kırmızılılar 4 hafta sonunda sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. İki takım da puanlarını 7’ye yükseltti. Galatasaray, Süper Lig tarihinde 1979-1980 sezonunun ardından ikinci kez bir sezonun ilk dört maçında iki golde kaldı.

İlk galibiyetlerine ulaştılar

Sezona mağlubiyetlerle başlayan 3 takım (Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor) 4. haftada ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ankaragücü’nü konuk eden Fatih Karagümrük, 4-1 gibi farklı skorla rakibini mağlup etti. Ankara ekibi de ilk golüne bu karşılaşmada ulaşmış oldu. Alanyaspor deplasmanında 1-0 kazanan İstanbulspor ise hem ilk golünü attı hem de ilk galibiyetine ulaştı. Kasımpaşa da evinde Hatayspor’u 1-0’la geçmeyi başardı.

Bir başka İstanbul ekibi olan Ümraniyespor, Adana Demirspor’a 1-0 kaybederken, son 3 lig maçında aynı sonucu aldı.

Öte yandan İstanbulspor forması giyen Valon Ethemi, Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Gaziantep FK’dan Tomas Pekhart ve Sivassporlu Dia Saba; Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Gaziantep FK - Antalyaspor: 5-2

Fatih Karagümrük: 4 - MKE Ankaragücü: 1

Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0

Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1

Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 0

Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0

Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1