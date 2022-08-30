Süper Lig’de 4. hafta ilklere sahne oldu
Spor Toto Süper Lig’de birçok ilke sahne olan 4. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 ekip rakip ağları sarsamazken, 3 takım ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Spor Toto Süper Lig’de birçok ilke sahne olan 4. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 ekip rakip ağları sarsamazken, 3 takım ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 23 gol atıldı. 7 ev sahibi takımın galip geldiği haftada, tek deplasman zaferine İstanbulspor ulaştı. En önemli maçlardan biri olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Haftanın kapanışında Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrılarak, ligde 4. haftayı 10 puan ve +6 averajla lider tamamladı. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan siyah-beyazlılarda yeni transfer Dele Alli ilk kez forma giydi.
Sezonun ilk hattrick’i Figueiredo’dan
Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor’u 5-2 mağlup eden Antalyaspor, Hatay’da oynanan maçta Gaziantep FK’ya aynı skorla yenildi. Ev sahibinde 3 gol bulan Joao Figueiredo, 2022-2023 sezonunun ilk hattrick’ine imza atarken, Brezilyalı oyuncu aynı zamanda Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta ağları 3 kez sarsmayı başardı ve bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti. 10 puana ulaşan ve averajla 2. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, en iyi sezon başlangıcına imza attılar.
Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı
Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan ve 3 karşılaşmada rakip filelere 13 gol atan Fenerbahçe, Konyaspor’a 1-0 kaybetti. Eskişehir’de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez gol atamadı. Müsabakadan 3 puanla ayrılan Konyaspor ise kalesini yine gole kapatırken, yeni sezonun ilk 4 maçında henüz kalesinde gol görmedi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Enner Valencia ve Adil Demirbağ, Süper Lig kariyerlerinde ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldılar.
Galatasaray’dan 43 yıl sonra bir ilk
İlk 3 maçında 6 puan toplayan Trabzonspor ve Galatasaray, Trabzon’da karşılaştı. Mücadele golsüz sona ererken, sarı-kırmızılılar 4 hafta sonunda sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. İki takım da puanlarını 7’ye yükseltti. Galatasaray, Süper Lig tarihinde 1979-1980 sezonunun ardından ikinci kez bir sezonun ilk dört maçında iki golde kaldı.
İlk galibiyetlerine ulaştılar
Sezona mağlubiyetlerle başlayan 3 takım (Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor) 4. haftada ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ankaragücü’nü konuk eden Fatih Karagümrük, 4-1 gibi farklı skorla rakibini mağlup etti. Ankara ekibi de ilk golüne bu karşılaşmada ulaşmış oldu. Alanyaspor deplasmanında 1-0 kazanan İstanbulspor ise hem ilk golünü attı hem de ilk galibiyetine ulaştı. Kasımpaşa da evinde Hatayspor’u 1-0’la geçmeyi başardı.
Bir başka İstanbul ekibi olan Ümraniyespor, Adana Demirspor’a 1-0 kaybederken, son 3 lig maçında aynı sonucu aldı.
Öte yandan İstanbulspor forması giyen Valon Ethemi, Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Gaziantep FK’dan Tomas Pekhart ve Sivassporlu Dia Saba; Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.
İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Gaziantep FK - Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük: 4 - MKE Ankaragücü: 1
Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0
Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 0
Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0
Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0
Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0