Süper Lig’de 31. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig 31. hafta hakemleri belli oldu. Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa. Süper Lig 31. hafta hakemleri şu şekilde:
19 Mart Cuma
16.00 Karagümrük-Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-DG Sİvasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar
13.30 FTA Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Denizlispor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler