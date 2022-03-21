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Süper Lig’de 30. hafta ev sahiplerine yaradı

Süper Lig’de 30. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takımın sahadan galibiyetle ayrılması son haftalara girilirken heyecanı da artırdı. Kümede kalma savaşı veren takımlardan yalnızca 1’i haftayı 3 puanla kapatırken, Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kazanmak isteyen takımlar da şansını son haftalara taşımak istiyor.

Spor 21.03.2022, 09:40
Süper Lig’de 30. hafta ev sahiplerine yaradı

Süper Lig’de 30. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takımın sahadan galibiyetle ayrılması son haftalara girilirken heyecanı da artırdı. Kümede kalma savaşı veren takımlardan yalnızca 1’i haftayı 3 puanla kapatırken, Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kazanmak isteyen takımlar da şansını son haftalara taşımak istiyor.

Süper Lig’de 30. haftada oynanan 10 maçta toplam 32 gol atıldı. 7 ev sahibi, 2 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada tek beraberlik yaşandı. Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan 19. sıradaki Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Haftanın maçında ise 55 puanla ikinci sırada olan Konyaspor, Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak ikincilik yolunda önemli adım atarken, lider Trabzonspor ise 15 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe 53 puana ulaşırken, son 6 haftada 16 puan topladı. Geçtiğimiz hafta sahasında farklı kaybeden Alanyaspor, Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltirken, Adana Demirspor ise Başakşehir’i 2-1 yendi. Güney temsilcisi 48 puana ulaşarak sıralamada rakibini de geçmiş oldu. Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve haftayı 7. sırada kapatırken, siyah-beyazlılar ise bir basamak altında 46 puanda yer alıyor.

2 futbolcu hat-trick yaptı

30. haftayı 2 futbolcu hat-trick ile kapatırken, takımlarının hanesine de 3 puan yazdırdı. Karagümrük forması giyen Emre Mor, Kayserispor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin tüm gollerine imza attı. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının 55. dakikasında oyuna giren Joel Pohjanpalo da hat-trick yapan bir diğer isim oldu. Geride kalan 30 haftada 3’ü yerli, 7’si yabancı 10 futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterdi. 3. hafta Hadji Wright, 7. hafta Stefano Okaka, 14. hafta Mustapha Yatabare, 15. hafta Serdar Dursun, 20. hafta Cherif Ndiaye, 22. hafta Emre Akbaba, 27. hafta Ayoub El Kaabi, 29. hafta Pedro Henrique bu istatistiğe imza atan isimler oldu.

Kümede kalma savaşı kızıştı

35 puanla küme düşme hattının 1 üst basamağında yer alan Giresunspor, Antalyaspor’a 4-1 kaybetti. Sahasında Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Göztepe üst üste 7. mağlubiyetini alırken, ligde kalma yolunda umutlarını azalttı. 29 puanlı Altay, 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın uzatma anlarında yediği golle Sivasspor’a boyun eğerken sahadan puansız ayrıldı. Ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa’ya sahasında 2-0 kaybetti ve haftayı 20 puanla kapattı.

Gol krallığında zirve El Kaabi’nin

Haftayı 1 puanla kapatan Hatayspor’da Ayoub El Kaabi golle buluşamazken, gol krallığı yarışının zirvesindeki yerini korudu. 15 gollü El Kaabi’yi, Kasımpaşa’nın forveti Umut Bozok takip ediyor. Umut bu sezon attığı 14 golle A Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda oynayacağı Portekiz maçı aday kadrosuna da çağrıldı. 2 haftalık aranın ardından yeniden golünü atan Beşiktaşlı Michy Batshuayi gol sayısını 12’ye çıkardı. Çaykur Rizespor’un galibiyetinde başrol oynayan Joel Pohjanpalo da 12 gole ulaşan bir başka isim olurken; Trabzonspor’un forveti Andreas Cornelius ile Karagümrüklü Aleksandar Pesic’in de 12 golü bulunuyor.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
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20. Norwich City 29 17
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1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
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7. Villarreal 29 45
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