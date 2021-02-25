Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Süper Lig’de 27. hafta heyecanı yarın, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray sahasında BB Erzumspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Denizlispor’u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek.

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu