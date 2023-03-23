Süper Lig’de 27 - 33. hafta programları açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar, 32. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan Pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftadan, 33. haftaya kadar olan 7 haftalık müsabaka programı belirlendi. Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ligin 32. haftasında yapılacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin tarihi ise 30 Nisan Pazar.

Spor Toto Süper Lig’de 27 - 33. hafta programı şöyle:

27. hafta

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

28. hafta

7 Nisan Cuma

20.30 Konyaspor - Antalyaspor

8 Nisan Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

20.30 Kasımapaşa - Trabzonspor

9 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Ümraniyespor

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir

20.30 Beşiktaş - Giresunspor

10 Nisan Pazartesi

20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

29. hafta

14 Nisan Cuma

20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Kayserispor

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir

16.00 Adan Demirspor - Kasımpaşa

20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

16 Nisan Pazar

16.00 Giresunspor - Sivasspor

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş

30. hafta

18 Nisan Salı

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

20.30 Medipol Başakeşhir - Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

20.30 Sivasspor - Trabzonspor

31. hafta

22 Nisan Cumartesi

19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş

23 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

24 Nisan Pazartesi

17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

32. hafta

28 Nisan Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

30 Nisan Pazar

16.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor

33. hafta

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

7 Mayıs Pazar

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor

16.00 Konyaspor - Kayserispor

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir