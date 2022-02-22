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Süper Lig’de 26. haftaya penaltılar damga vurdu

Süper Lig’de 26. hafta geride kalırken, hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verildi. Puan durumunda ilk 6’da yer alan takımların 5’i sahadan galibiyetle ayrılırken, Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşması 4-4’lük skorla haftanın en gollü maçı oldu.

Spor 22.02.2022, 09:58
Süper Lig’de 26. haftaya penaltılar damga vurdu

Süper Lig’de 26. hafta geride kalırken, hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verildi. Puan durumunda ilk 6’da yer alan takımların 5’i sahadan galibiyetle ayrılırken, Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşması 4-4’lük skorla haftanın en gollü maçı oldu.

Süper Lig’de 26. hafta 63 puanlı Trabzonspor’un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı. 5 deplasman, 4 ev sahibi ekibin 3 puanla ayrıldığı haftada berabere biten tek karşılaşma Konyaspor - Kasımpaşa maçı oldu. 8 golün atıldığı maçta Konyaspor 1 puanı 90+10. dakikada attığı golle aldı. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 18 hafta sonra, aynı hafta içerisinde galibiyete ulaştı. 3 büyükler en son ekim ayında, haftayı 3 puanla kapatmıştı.

Hakemler 12 kez penaltı noktasını gösterdi

Haftanın en gollü ikinci karşılaşması olan Göztepe - Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler 4 kez penaltı noktasını gösterdi. İzmir’deki karşılaşmada 4 penaltı golle sonuçlanırken, Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ise 2 penaltı kaleci Günay Güvenç tarafından kurtarıldı. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında galibiyete 2 penaltı golüyle ulaşırken, Karagümrük de Sivasspor’u Fabio Borini’nin penaltı golüyle yendi. Lider Trabzonspor’un Alanya’da farklı kazandığı maçta kaleci Uğurcan Çakır 1 penaltı kurtarışına imza attı. Haftanın en gollü karşılaşmasında ise Konyaspor ve Kasımpaşa 1’er penaltı golü attı.

Trabzonspor farkı açtı

Ligde haftalardır lider konumda yer alan Trabzonspor, Alanya’da farklı kazandı. 4-0 biten karşılaşma sonrası Karadeniz ekibi üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bordo-mavililer en yakın takipçisi Konyaspor’un 14 puan önünde yer alıyor. 1 maçı eksik olan yeşil-beyazlılar erteleme maçında bugün Başakşehir ile karşılaşacak.

Avrupa kupaları yarışında rekabet arttı

26 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig’de 3. sıraya kadar yükselen Adana Demirspor, sahasında maç kaybetmeyen ve üst üste 6 galibiyeti olan Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. İtalyan teknik adam Montella’nın öğrencileri son 4 maçta 10 puan alarak 44 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta yeni transferlerinin attığı gollerle 3 puana ulaşan Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında da yine yeni transferi Trezeguet’in attığı 2 golle kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, sahasında Hatayspor’u 2-0 yenerken, Beşiktaş ise Altay’ı tek golle geçti. Sarı-lacivertliler 4 ay sonra ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray’dan 6 maç sonra galibiyet

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray, 4 ay sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 2 maçtır berabere kalan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti İzmir’de son buldu. 4 penaltı golünün atıldığı maçta Galatasaray, Göztepe’yi 3-2 mağlup etti.

Küme düşme hattı kayıp

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım da haftayı mağlubiyetle kapattı. Son galibiyetini 22 Ekim’de Altay’a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile galibiyet hasretini 15 maça çıkarırken, 16 puanla ligin dibine demir atmış durumda. İstanbul’dan puansız dönen Altay haftayı 22 puanda kapatırken, Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer aldı. Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Giresunspor üst üste 4. yenilgisini alarak 26 puanla 17. sırada yer aldı.

Gol krallığında 3 isim zirvede

Bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa’nın aldığı puanlarda önemli rol oynayan Umut Bozok, Konyaspor ağlarını da havalandırarak gol sayısını 12’ye çıkardı. 3 maç aranın ardından gol hasretine son veren Trabzonspor’un golcüsü Andreas Cornelius ve Karagümrüklü Aleksandar Pesic yine 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Gaziantep maçında 2 penaltı kaçırmasına rağmen 2 gol atan Britt Assombalonga 10 gole ulaşırken, takım arkadaşı Balotelli’yi yakaladı. Hatayspor’un Senegalli forveti Mame Diouf da 10 golle listede yer alırken; Hatayspor maçında 2 gol atan Serdar Dursun da gol sayısını 9’a yükseltti. 9 gollü diğer isimler ise şöyle; Michy Batshuayi (Beşiktaş), Mame Thiam (Kayserispor), Stefano Okaka (Başakşehir), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Cherif Ndiaye (Göztepe)

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