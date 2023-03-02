Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın