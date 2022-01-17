Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Buna göre ligde 22. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

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