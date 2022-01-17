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Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor 17.01.2022, 12:00 17.01.2022, 12:16
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Buna göre ligde 22. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yarın
- 17.00 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
- 20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
- 20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
- 19 Ocak Çarşamba
- 17.00 Çaykur Rizespor - FT Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa
- 17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
- 20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
- 20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy
- 20 Ocak Perşembe
- 17.00 Aytemiz Alanyaspor - A.Hatayspor: Bahattin Şimşek
- 20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu