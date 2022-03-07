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Süper Lig’de 21 teknik adam gönderildi

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 haftada, kulüpler 21 teknik adamla yollarını ayırdı. 3 büyükler de 20 hafta içerisinde teknik adam değişikliği yaşadı.

Spor 07.03.2022, 16:00
Süper Lig’de 21 teknik adam gönderildi

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 haftada, kulüpler 21 teknik adamla yollarını ayırdı. 3 büyükler de 20 hafta içerisinde teknik adam değişikliği yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda teknik direktör ayrılıkları sürüyor. Göztepe’nin Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırmasının ardından 28. hafta itibarıyla takımlar toplam 21 teknik adamla yollarını ayırdı. İlk değişikliği 1. haftada Kasımpaşa yaparken, 3. haftada Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada hoca değişikliğine gitti.

Kasımpaşa 3 kez değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa 13 haftada 3. kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, daha sonra takımın başına geçen Hakan Kutlu 3 hafta sonra takımdan ayrıldı.

2’şer kez teknik direktör değişikliğine giden takımlar Rizespor, Altay ve Yeni Malatyaspor oldu.

Aynı sezonda 2 farklı takım

Bu sezon 15. hafta Çaykur Rizespor’dan ayrılan Bülent Korkmaz; 26. hafta takımdan ayrılan Hamza Hamzaoğlu’nun yerine koltuğa oturmuştu. Sezona Karagümrük Teknik Direktörü olarak başlayan Francesco Farioli, ligin 2. yarısı itibarıyla Alanyaspor’un başına geçti. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile anlaşan Cihat Arslan ise sezon başında Kasımpaşa’da görev yapmıştı.

3 büyüklerden bir ilk

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da teknik direktör değişikliğine gitti. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu çifte kupayla kapattıkları Sergen Yalçın ile 15. haftada yolları ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim ise 5 sene sonra takımın başına yeniden geçen Vitor Pereira’yı 17. hafta sonunda gönderdi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim ile 20. haftada yolları ayırırken, Terim’in 4. dönemi de sona ermiş oldu. 3 büyükler lig tarihinde ilk kez aynı dönem teknik direktörsüz kalmıştı.

6 takım kaldı

Ligde lider konumda olan Trabzonspor ile birlikte Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Sivasspor ve Giresunspor sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.

Süper Lig’de bu sezon Kayserispor, Adana Demirspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük de 1’er kez teknik adam değişikliğine gitti.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
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13. Rayo Vallecano 26 31
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