Süper Lig’de 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Süper Lig 2020-2021 Sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Boğaz'dan gelerek Vodafone Park'a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03'te başladı. Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.