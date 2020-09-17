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Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

SÜPER LİG'İN 2. HAFTASI YARIN YENİ MALATYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.

Spor 17.09.2020, 10:18
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Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

Süper Lig’in 2. haftası yarın Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyspor, Göztepe’yi ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk edecek. Fenerbahçe Hatayspor ile, Beşiktaş da Antalyspor ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor ise Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Ümit Öztürk

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2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0