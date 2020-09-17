Süper Lig’de 2. hafta heyecanı
SÜPER LİG'İN 2. HAFTASI YARIN YENİ MALATYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.
Süper Lig’in 2. haftası yarın Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyspor, Göztepe’yi ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk edecek. Fenerbahçe Hatayspor ile, Beşiktaş da Antalyspor ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor ise Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.
Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Ümit Öztürk
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0