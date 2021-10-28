Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 11. haftasında yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
13.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler