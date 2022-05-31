Süper Lig’de 11 futbolcu hat-trick yaptı

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu sona ererken, 11 futbolcu hat-trick sevinci yaşadı. Fenerbahçeli Serdar Dursun, Çaykur Rizespor ile oynanan 2 maçta da 3 gol atmayı başardı ve bu alanda zirvede yer aldı. Adana Demirspor’un, Göztepe’yi farklı yendiği maçta 5 gole imza atan Mario Balotelli, 2011 yılında Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine attığı 5 golden sonra bir maçta 5 gol bulan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

2021-2022 sezonunda oynanan 380 maçta toplam 1067 gol atıldı. Bu süre zarfında 3’ü yerli, 8’i yabancı toplam 11 isim hat-trick yaptı. Bu durumun en çok 5 kez ile Çaykur Rizespor maçlarında yaşanması dikkat çekti. Sezonun ilk hat-trick’i Antalya’da gerçekleşti Antalyaspor’un sezon öncesi kadrosuna kattığı Haji Wright, 27 Ağustos günü Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırdı. ABD’li oyuncu, aynı zamanda Süper Lig’deki ilk gollerini de bu maçta attı. Sezona peşpeşe mağlubiyetlerle başlayan Başakşehir, 7. haftada Çaykur Rizespor’u konuk ederken, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve maçta atılan tüm goller Stefano Okaka’dan geldi. Sezonu 10. sırada tamamlayan Sivasspor’da ilk hat-trick Mustapha Yatabare’den geldi. 36 yaşındaki futbolcu, 14. haftada oynanan Hatayspor müsabakasında takımının 3 golüne imza atarken, kırmızı-beyazlılar da mücadeleyi 4-0 kazandı.

Yerlilerden ilk hat-trick Serdar Dursun’dan

Fenerbahçe, 15. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor maçından 4-0 galip bitirdi. Sarı-lacivertlilerin 3 golünü kaydeden Serdar Dursun, bu sezon hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu.

İzmir ekibinin en farklı maçı

Bu sezon Süper Lig’e veda eden Göztepe’nin, farklı kazandığı tek karşılaşma Antalyaspor maçı oldu. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 yenen sarı-kırmızılı ekipte Cherif Ndiaye, 3 gol atmayı başardı.

Alanya’dan Hatay’a aynı tarife: 6-0

Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Hatayspor karşılaşması farkla sona ererken, Emre Akbaba hat-tricke imza attı. Alanya temsilcisi, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı karşılaşmada da Hatayspor filelerine 6 gol atmıştı.

Gol krallığı yarışında yer aldı

Bu sezon gol krallığı yarışını 18 golle 2. sırada tamamlayan Hatayspor’da Ayoub El Kaabi, 27. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk hat-trick’ini yaptı. 7 gole sahne olan maçta bordo-beyazlılar, 5-2 galip geldi.

Gol düellosunu Sivas kazandı

Süper Lig’in 29. haftasında Adana’da oynanan karşılaşmada Sivasspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların 3 golünü de Pedro Henrique attı.

Yıldızı yeniden parladı

Fatih Karagümrük’te bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, sezonun 30. haftasında Olimpiyat Stadı’nda İstanbul ekibinin 3-0 kazandığı Kayserispor maçında takımının tüm gollerine kaydederek hat-trick yaptı.

3 gol de penaltıdan geldi

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, sezonun 30. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Son haftalarda yaşadığı kayıplarla küme düşmekten kurtulamayan Rize’de Joel Pohjanpalo, söz konusu maçta oyuna sonradan girerken, kaydettiği 3 golü de penaltıdan buldu. Fin forvet, sezonu 16 golle tamamladı.

Fenerbahçe’den tarihi fark

Sezonu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 34. haftada Rizespor deplasmanında 6 golle kazandı. Kadıköy’de oynanan Rizespor maçında ilk hat-trick’ine imza atan Serdar Dursun, aynı rakibine karşı yine 3 gol atmayı başardı. Milli futbolcu, sezon sonunda 15 gole ulaştı.

Balotelli’den tarihi başarı

Ligin son haftasında Adana Demirspor, küme düşen Göztepe’yi konuk etti. İtalyan yıldız Mario Balotelli’nin 5 gol attığı mücadelede Adana ekibi sahadan 7-0 gibi tarihi bir skorla ayrıldı. Balotelli, Süper Lig tarihinde 2011 yılında Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine attığı 5 golden sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.