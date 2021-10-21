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Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 10. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor 21.10.2021, 09:35
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Ligde yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Haftanın öne çıkan müsabakasında Beşiktaş, 25 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak derbi saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)​​​​​​​

#spor
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