Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA YUKATEL DENİZLİSPOR, TRABZONSPOR’U AĞIRLDIĞI MÜSABAKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ. 64. DAKİKADA OYUNA GİREN HADİ SACKO 4 DAKİKA SONRA İKİNCİ SARI KARTI GÖREREK KIRMIZI KART İLE OYUN DIŞI KALDI.
Süper Lig’in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Benik Afobe’nin attığı şık çalımın ardından yaptığı aşırtma vuruşunda Murawski topu çizgiden çıkardı.
50. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor’da Rodallega’nın çektiği şut farkla dışarıya çıktı.
55. dakikada Sagal’ın pasıyla ceza sahası dışından şut çeken Recep Niyaz’ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
57. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışında çalım atarak içeriye girerek çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
61. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla Abdülkadir Ömür’ün vuruşu gol oldu. VAR’a giden pozisyon sonrası ofsayt olduğuna karar verildi.
68. dakikada Hadi Sacko, Hüseyin Türkmen’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Süleyman Özay xxx, Deniz Caner xxx
Denizlispor: Pantilimon xx, Zakarya xxx, Mustafa xx, Oğuz xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx (Sacko dk. 65 x), Aissati xx (Leismann dk. 90+1 ?), Sagal xx (Özgür dk. 90+1 ?), Recep xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Muhammet, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özer, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx (Guilherme dk. 86 ?), Campi xx, Edgar Ie xx, Abdurrahim xx (Safa dk. 90 ?), Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Baker xx, Serkan xx, Nwakaeme xx, Afobe xx (Ahmet dk. 86 ?)
Yedekler: Erce, Rahmi, Salih, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem
Teknik Direktör: Addie Newton
Kırmızı kart: Sacko (dk. 68) (Denizlispor)
Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor)
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:42
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Trabzonspor
|2
|1
|13. Gençlerbirliği
|2
|1
|14. Malatyaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|2
|1
|16. Çaykur Rizespor
|1
|0
|17. Ankaragücü
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|1
|0
|20. Sivasspor
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|2
|4
|2. Adanaspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Balıkesirspor
|2
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Bursaspor
|2
|3
|9. Altınordu
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|12. Altay
|1
|1
|13. Samsunspor
|1
|1
|14. Eskişehirspor
|2
|1
|15. Boluspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|1
|3
|3. Leicester City
|1
|3
|4. Chelsea
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Wolverhampton
|1
|3
|7. Liverpool
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Aston Villa
|0
|0
|11. Burnley
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Valencia
|1
|3
|3. Granada
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Huesca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Real Valladolid
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|2
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0