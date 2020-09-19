Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DENİZLİSPOR, TRABZONSPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİK İLE SONA ERDİ.
Süper Lig’in 2. haftasında Denizlispor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
5. dakikada Oğuz Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı
30. dakikada Tiago Lopes’in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega’nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.
38. dakikada Tiago Lopes’in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR’a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.
43. dakikada Abdülkadir Ömür’in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Süleyman Özay xxx, Deniz Caner xxx
Denizlispor: Pantilimon xx, Zakarya xxx, Mustafa xx, Oğuz xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx, İsmail xxx, Aissati xx, Sagal xx, Recep xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Muhammet, Sacko, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özgür, Özer, Alihan, Leismann
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Campi xx, Edgar Ie xx, Abdurrahim xx, Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Baker xx, Serkan xx, Nwakaeme xx, Afobe xx
Yedekler: Erce, Marques, Safa, Rahmi, Salih, Ahmet, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem
Teknik Direktör: Addie Newton
Sarı Kart: Bakalorz (Denizlispor)
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