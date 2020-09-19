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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA DENİZLİSPOR, TRABZONSPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİK İLE SONA ERDİ.

Spor 19.09.2020, 17:21
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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Denizlispor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

5. dakikada Oğuz Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı

30. dakikada Tiago Lopes’in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega’nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.

38. dakikada Tiago Lopes’in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR’a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür’in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Süleyman Özay xxx, Deniz Caner xxx

Denizlispor: Pantilimon xx, Zakarya xxx, Mustafa xx, Oğuz xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx, İsmail xxx, Aissati xx, Sagal xx, Recep xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Muhammet, Sacko, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özgür, Özer, Alihan, Leismann

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Campi xx, Edgar Ie xx, Abdurrahim xx, Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Baker xx, Serkan xx, Nwakaeme xx, Afobe xx

Yedekler: Erce, Marques, Safa, Rahmi, Salih, Ahmet, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem

Teknik Direktör: Addie Newton

Sarı Kart: Bakalorz (Denizlispor)

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