Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
60. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Adem’in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in ortasına yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Semih x (Acquah dk. 46 xx), Wallace xx, Hadebe xx, Zeki x (Mustafa dk. 46 xxx), Ndayishimiye xx, Fofana xx (Karim dk. 46 xx), Kubilay xxx, Adem xxx (Ahmed dk. 80 ?), Umut xxx (Zuqui dk. 87 ?)
Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki
Çaykur Rizespor: Tarık x, Onur x, Emir x, Selim x, Melnjak x (Alberk dk. 80 ?), Doğan x (Tunay dk. 64 x), Abdullah x, Donsah x, Michalak x (Mithat dk. 80 ?), Andrade x (Samudio dk. 64 x), Skoda xx (Kemal dk. 69 x)
Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic
Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)
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|34
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|31
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|30
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|28
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|17
|28
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|17
|27
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|17
|24
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|17
|21
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|20
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|17
|19
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|17
|16
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|17
|16
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|17
|9
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|17
|3
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|O
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|17
|36
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|35
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|33
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|19
|17
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|17
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|12
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|18
|11
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|5
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|16
|41
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|18
|37
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|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
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|19
|30
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|30
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|27
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|23
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|18
|23
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|21
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|18
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|18
|18
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|16
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