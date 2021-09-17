Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Gollü geçen karşılaşmayı konuk ekip Fatih Karagümrük 4-3 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada oyuna tempolu başlayan ev sahibi takımda Mustafa’nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

59. dakikada Karagümrük’de Ergun’un pasında topla buluşan Ahmed’in şutu defansa çarparak auta çıktı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor’da Adem’in Karagümrük ceza sahasında düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR kararı ile penaltı kararı iptal edildi.

76. dakikada maçta dengeyi yakalamak için tempo arttıran konuk ekip Karagümrük’de Frei’nin ara pasıyla birlikte Pesic’in şutunda top ağlara gitti ve maçta skor eşitlendi. 3-3

87. dakikada Fatih Karagümrük’te Caner’in taç atışı sonrası kaptığı topu kale içine ortalaması ile yükselen Bertolacci’nin kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 3-4

90. dakikada Karagümrük’te topla birlikte ceza sahasına giren Pesic’in şutunda kaleci Abdulsamed topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Emre Mor, topu auta attı.

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Samet Çavuş xx, Hakan Karabalçık xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Muhammed x (Nshimirimana dk. 45 x), Wallace xx, Sadık xx, Haddadi x (Awuku dk. 80 ?), Mustafa xx Ndong x, Aabid x, Mounir xx (Semih dk. 87 ?), Adem xx, Tetteh xx (Hagi Osman dk. 80 ?)

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mert Örnek, Mallan, Hasan Özkan, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İrfan Buz:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad x (Serhat dk. 37 xx), Burak xx, Zukanovic xx, Balkovec xxx (Caner Erkin dk. 63 xx), Efe xx (Jimmy Durmaz dk. 46 xx), Karamoh xx (Kerim Frei dk. 63 xx), Bertolacci xxx, Erhun xx (Emre Mor dk. 77 x) Ahmed xx, Pesic xxx

Yedekler: Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Munir Mercan, Adnan Ugur, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Tetteh (dk. 18), Mustafa (dk. 24), Mounir (dk. 40) (Y. Malatyaspor), Bertolacci (dk. 30 ve 87), Pesic (dk. 44 ve 76) (F. Karagümrük)

Kırmızı Kart: Nshimirimana (dk. 62) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Sadık, Ndong, Mounir, Awuku, Aabid (Y.Malatyaspor), Erhun, Zukanovic, Bertolacci (F. Karagümrük)