banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!
Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5 (Maç sonucu

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 16.08.2021, 21:14
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5 (Maç sonucu

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

65. dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5

72. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Narinç xx

Yeni Malatya: Ertaç Özbir xx, Haddadi x (Osman Haqi dk. 70 x), Wallace x, Semih x, Hafez x (Gameli dk. 70 x), Buğra Çağıran x (Nshimirimana dk. 46 x), Mallan x (Kubilay dk. 46 x), Aabid xx, Mustafa Eskihellaç xx (Mert Altıntaş dk. 83 x), Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Abdulsamed, Ndzieye, Mert Örnek, Atakan Müjde, Taha Gür

Teknik Direktör: İrfan Buz

Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx, Bakasetas xxx (Yunus Mallı dk. 83 x), Hamsik xxx (Trondsen dk. 83 x), Gervinho xxx (Cornelius dk. 46 xx), Nwakaeme xxx (Yusuf Sarı dk. 70 x) , Djaniny xxx (Murat Akpınar dk. 86 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42), Djaniny (dk. 65 pen.) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Nwakaeme (Trabzonspor), Adem Büyük, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)
Yorumlar (0)
28°
açık