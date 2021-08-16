Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5 (Maç sonucu
Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
65. dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5
72. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Narinç xx
Yeni Malatya: Ertaç Özbir xx, Haddadi x (Osman Haqi dk. 70 x), Wallace x, Semih x, Hafez x (Gameli dk. 70 x), Buğra Çağıran x (Nshimirimana dk. 46 x), Mallan x (Kubilay dk. 46 x), Aabid xx, Mustafa Eskihellaç xx (Mert Altıntaş dk. 83 x), Tetteh xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Ndzieye, Mert Örnek, Atakan Müjde, Taha Gür
Teknik Direktör: İrfan Buz
Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx, Bakasetas xxx (Yunus Mallı dk. 83 x), Hamsik xxx (Trondsen dk. 83 x), Gervinho xxx (Cornelius dk. 46 xx), Nwakaeme xxx (Yusuf Sarı dk. 70 x) , Djaniny xxx (Murat Akpınar dk. 86 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42), Djaniny (dk. 65 pen.) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Nwakaeme (Trabzonspor), Adem Büyük, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)