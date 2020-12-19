Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahası dışından Kubilay’ın vurduğu sert şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi takımda Olcay’ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Adem’in plase vuruşunda top kale üst direğinin üzerinden auta çıktı.

13. dakikada sol kanattan Youssuf’un ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortasında Umut’un gelişine vurduğu top oyun alanının dışına çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut’un pasıyla topla buluşan Youssuf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole engel oldu.

24. dakikada Kasımpaşa’da Kevin Varga’nın Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşürülmesinin ardından Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

38. dakikada ev sahibi takımda Olcay’ın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Kubilay’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farka üstten auta çıktı.

45. dakikada Yeni Malatyaspor’da Olcay’ın şutunda Aytaç’ın ceza alanı içerisinde topla elle oynaması nedeniyle Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Adem Büyük’ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Bülent xx, Acquah x, Ndayishimiye xx, Kubilay xxx, Adem xxx, Olcay xxx, Umut xxx

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Erkan, Jetmir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tirpan x, Hadergjonaj xx, Brecka x, Haddadi xx, Aytaç x, Kevin Varga xx, Yusuf xx, Tarkan x, Hajradinovic xx, Koita x

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Carius, Sadiku, Hodzic

Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel

Gol: Adem (dk. 45) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kart: Aytaç (Kasımpaşa)