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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 17.04.2021, 18:03
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Alanyaspor’un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar’ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan Karim Hafez’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih’in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xxx, Hadebe xxx, Hafez xxx, Zeki xxx (Bülent dk. 90 ?), Ahmed xxx, Fofana xxx (Ndizeye dk. 89 ?), Acquah xx (Kubilay dk. 46 xx), Adem xxx (Malle dk. 90 ?), Umut xxx

Yedekler: Abdulsamed, Nshimirimana, Erkan, Olcay, Doğukan, Jetmir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje x, Berkan x (Mustafa dk. 69 x), Damian x (Bareiro dk. 76 x), Siopis xx, Efkan x (Salih dk. 69 x), Davidson x, Babacar xx (Tayfur dk. 87 ?)

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Ceyhun

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Hadebe (dk. 64) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe, Fofona, Zeki (Y. Malatyaspor)
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