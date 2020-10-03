Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem’in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.

66. dakikada Sidney’in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

74. dakikada Antalyaspor’da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90. dakikada ceza alanı dışından Bünyamin’in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xxx (Hadebe dk. 83 ?), Karim xx, Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 83 ?), Cueva xxx (Mustafa dk. 83 ?), Lukoki xx (Zeki dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh xxx (Kubilay dk. 90 ?)

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel x, Kudriashov x, Eren x, Nuri x (Podolski dk. 45 x), Hakan x, Amilton x, Mukairu x (Sidney dk. 45 x), Fredy x (Ufuk dk. 76 x), Jahovic x (Orgill dk. 45 x),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)