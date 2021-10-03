Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin sert şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
70. dakikada Louis’in ortasında ceza sahası içinde Kamara’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Haddadi xx, Sadık Çiftpınar x, Semih Kaya x (Hafez dk. 59 x), Wallace x, Aabid xx, Ndong xx, Mounir xx (Mallan dk. 69 x), Mustafa Eskihellaç xx, Nshimirimana x (Walter dk. 46 x), Tetteh x
Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman Buğra, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet xx, Fatih Kurucuk xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Riberio xx, Lobzhanidze xx (Kamara dk. 67 x), Traore xx (Emre Çolak dk. 90 ?), Louis xx (Sadık Baş dk. 90 ?), El Kaabi xxx (Berktuğ dk. 90 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Simon, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: El Kaabi (dk. 35), Kamara (dk. 70) (Hatayspor)
Sarı kartlar: El Kaabi, Munir,Boudjemaa (Hatayspor), Ndong, Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)