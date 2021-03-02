Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada N’Sakala’nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
23. dakikada Hadebe’den topu kapan Larin’in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar’a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
24. dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa’nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa’nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Acquah xx, Mustafa Eskihellaç xx, Adem Büyük xx, Stephan Mallan xx, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Ahmet Ildiz, Aly Malle, Fofana, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz
Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N’Sakala xx, Necip Uysal xx, Josef De Souza xx, Atiba xx, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Sergen YalçınSarı kart: Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)