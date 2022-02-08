Süper lig yayın ihalesini kim kazanacak? 3 firma başvurdu: Bein Sport, saran holding ve Türkuvaz Medya

Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip edilen Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı yakından takip ediliyor. Zira, yayın haklarını alan medya kuruluşunun değişmesi durumunda, futbolseverler yeni platforma abone olmak durumunda kalacak.

2022 SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının televizyondan canlı yayınlarını ve internet yayınlarını kapsayan yayın ihalesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale, Paket 1, Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 olmak üzere dört ana paketten oluşacak. Bu paketlerden Paket 1; 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor.

Firmalar Paket 1'in tamamına veya bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan medya kuruluşu, en güçlü tek yayıncı olacak.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNE KATILANLAR KİMLER?

Yayın ihalesine teklif vermek için son tarih 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.00 olarak ilan edildi. Verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

7 Şubat 2022 itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için 'şartname' alan üç medya kuruluşu şöyle:

* Bein Sports

* Saran Holding

* Turkuvaz Medya

Şartname almak, yayın ihalesine katılmak için alınan bir ön bilet gibi düşünülebilir. İhale günü teklif verip vermemek kurumların kararına bağlı. 150 bin TL ödeyip ihaleye katılım hakkı elde edebiliyorsunuz.

Yayın ihalesi için 'şartname' alan üç büyük medya kuruluşu dışında televizyon ve dijital haklar için irili ufaklı toplam 12 medya kuruluşu da TFF'den ön bilgi aldı. Katılım ihale gününe kadar artabilir. Fakat konuşulan ve öngörülen rakamlar son ihaleye göre epey düşük olduğu belirtiliyor.