Süper Lig: Y. Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kayserispor, Adana Demirspor’U konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kayserispor, Adana Demirspor’U konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Attamah topu içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada duvar pasıyla ceza sahasına sokulan İlhan’ın aşırtma vuruşunda kaleci Muric güçlükle topun sahibi oldu.
31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada Belhanda’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Balotelli’nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Balotelli, köşeye sert vurdu. Kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Stat: Hatay
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Deniz Caner Özaral
Yukatel Kayserispor: Lung xx, Ramazan xx, Kolovetsios xx, Uğur xx, Carole xx, Mane xx, İbrahim xx, Attamah xx, Gökhan xxx, Emrah xx, İlhan xx
Yedekler: Bilal, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Kvrzic, Onur, Yasir, Nurettin, Uzodimma, Avramovski
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Tayyip x, Rassoul x (Semih dk. 36 x), Kaan xx, Gökhan İnler xx, Sinan xx, Akintola xx, Belhanda x, Castro xx, Balotelli xx
Yedekler: Ferhat, Samet, Assombalonga, Ezeh, İzzet, Tarık, Bjarnason, Sedat, Stambouli
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Gökhan (dk. 18) (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Hikmet Karaman, İbrahim (Yukatel Kayserispor), Ferhat, Semih, Akintola (Adana Demirsipor)