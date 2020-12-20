Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
58. dakikada Rodallega’nın defansın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Sagal, ceza sahası içinde dar açıdan çektiği şut direkten döndü.
60. dakikada Salih’in uzak mesafeden serbest vuruşunu kaleci Cenk çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Murawski, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
74. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakasetas’ın çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kamil Çetin xx
Denizlispor: Cenk xxx, Bergdich xxx, Mustafa xxx, Leismann xx, Lopes xxx, Recep xxx (Özer dk. 88 ?), Murawski xx, Sagal xxx, Aissati xx (Varela dk. 90+ ?), Mesanovic xx (Sacko dk. 79 ?), Rodallega xxx (Muhammet Özkal dk. 79 ?)
Yedekler: Hüseyin, Subotic, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Juanfran xxx, Siopis xx (Mustafa dk. 73 ?), Salih xx (Efkan dk. 81 ?), Davidson xxx, Bakasetas xx, Berkan xx (Efecan dk. 45 xx), Bareiro xx
Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Umut, Hasan
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|14
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11