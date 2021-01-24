Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - F. Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21. haftasında Y. Denizlispor evinde F. Karagümrük’ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Sagala’ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.

22. dakikada Mevlüt’ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini’nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

36. dakikada Sagal’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.

42. dakikada Sagal’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada sağ çaprazdan Koray’dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, İbrahim Bozbey xx, Caner Ak xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Kubilay xx, Leismann xx, Özer xx, Murawski xx, Ahmad xx, Sacko xxx, Recep xxx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Bergdich, Mert, Alihan, Varela, Diskerud, Dossevi

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Karagümrük: Viviano x (Aykut dk. 30 x), Balkovec xx, Campi xx, Roco xx, Koray xx, Castro xx, Bertolacci xx, Borini xx, Ndiaye xx, Ndao xx, Mevlüt xx

Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Emre, Durmaz, Arveladze, Aksel, Serhat, Sobiech

Teknik Direktör: Atilay Canel

Gol: Borini (dk. 44) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal (Denizlispor)