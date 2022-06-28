banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Süper Lig üçüncülük kupasını Beşiktaş kaldırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Galatasaray’ı 69-62 yenen Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Spor 28.06.2022, 17:22
Süper Lig üçüncülük kupasını Beşiktaş kaldırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Galatasaray’ı 69-62 yenen Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde rakiplerine kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray, üçüncülük maçına çıktı. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 16-10 önde kapadı. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren Kartal, soyunma odasına 31-25’lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta daha etkili oynayan Galatasaray, skoru 47-45’e getirerek, aradaki 6 sayılık farkı 2’ye indirdi. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, mücadeleyi 69-62 kazanarak Süper Lig üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu.

Siyah-beyazlılara kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu takdim etti.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu