banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

Süper Lig: Trabzonspor:1 - Galatasaray:2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 12.09.2021, 20:55
Süper Lig: Trabzonspor:1 - Galatasaray:2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Edgar le’nin hatalı geri pasında topu kapan Emre Kılınç, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


21. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.


29. dakikada Hamsik’in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.


30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hamsik’in pasında Cornelius’un gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.


33.dakikada Kerem Aktüroğlu’nun vuruşunda top Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu Halil Devrişoğlu boştaki Emre Kılınç’a çıkardı. Emre’nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 0-2


40. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası içine ortasında Bakasetas kafasıyla topu Cornelius’a indirdi. Cornelius’un vuruşunda ise meşin yuvarlak Muslera’nın solundan ağalarla buluştu. 1-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx


Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres x, Edgar le x, Vıtor Hugo x, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 37 ?), Berat Özdemir x, Hamsik x, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 37 ?), Nwakaeme x, Cornelius xx


Yedekler: Erce , Hüseyin Türkmen, Siopis, Koita, Denswil, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xxx, Luyindama xxx, Nelsson xxx, Patrick van Aanholt xxx, Berkan Kutlu xxx, Cicaldau xxx, Morutan xxx, Emre Kılınç xxx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Halil Dervişoğlu xxx


Yedekler: Fatih, Taylan, Alparslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0