Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

23. dakikada Lewis Baker’in sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa arka direkte bulunan Benik Afobe’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Serkan Asan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Lewis Baker topu kontrol ederek pasını Benik Afode aktardı. Bu oyuncu da penaltı noktasına yakın yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

41. dakikada Cueva Brova rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek ortasını yaptı. Altıpas noktası üzerinde Adem Büyük’ün şutunda top fileleri gitti ancak hakem Özgür Yankaya VAR’a giderek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45. dakikada Flavio’nun pasında topla buluşan Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Esat Sancaktar xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xxx, Hüseyin Türkmen xx, Edgar Ie xxx, Marlon xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak xxx, Lewis Baker xxx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Benik Afobe xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Salih Kavrazlı, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Plaza

Teknik Direktör: Eddien Newton

Yeni Malatyaspor: Herrera x, Chebake x, Murat Akça x, Hadebe x, Hafez x, Ndayishimiye x, Acguah x, Adem Büyük x, Ahmed Ildız x, Cueva Bravo x, Benjamin Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Eray İşcan, Berk Yıldız, Fernando, Umut Bulut, Lukoki, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Goller: Benik Afobe (dk. 23 ve 33), Nvakaeme (dk. 45) (Trabzonspor)